Deco Art d’Arnould, un univers chic et épuré pour votre installation domotique

Créée en 2006, la gamme Art d’Arnould se décline en 3 univers décoratifs : Mémoire, Epure et Fusion. Trois collections qui reflètent le leitmotiv de la marque, qui s’est hissée, depuis sa création en 1872, au rang d’artisan haute couture et ambassadeur du Luxe à la française. . Des solutions de grande qualité pour une installation domotique synonyme d’élégance et de prestige dans le monde des objets connectés .

La domotique, c’est chic

Design et personnalisation se glissent au cœur de votre installation électrique grâce aux 250 finitions disponibles dans la gamme. Et parce qu’aujourd’hui la domotique est devenue essentielle dans tout nouveau projet de rénovation électrique, Art d’Arnould propose 8 fonctions domotiques MyHOME :

- Commande lumière

- Commande double lumière on/off

- Commande lumière + volets

- Commande pour volets

- Commande domotique de salle de bain

- Commande diffusion sonore

- Thermostat sonde

- Détecteur alarme orientable

- Commande 4 scénarios

Trois collections, trois univers

La collection Art d’Arnould va ravir les plus exigeants d’entre vous.

Collection Mémoire

- Un design traditionnel, authentique

- Jusqu’à 24 fonctions

- 3 finitions : Acier brossé, Or brossé et Cristal

Collection Epure

- Un design brut, minimaliste, essentiel

- Jusqu’à 32 fonctions

- 6 finitions : Acier satin, Acier brossé, Acier miroir, Or miroir, Noir mat, Bronze

Collection Fusion

- Un design audacieux, éclectique, néo-classique

- 10 finitions : Or miroir, Or satin, Or brossé, Bronze, Acier miroir, Acier satin, Acier brossé, Acier martelé, Noir mat, Blanc mat, Laiton brut.

Laquelle à votre préférence ? Rendez-vous sur le site d’Arnould pour découvrir toutes les finitions et fonctions de cette collection hors du commun.

En groupant tout l’éclairage de l’étage sur un seul bouton poussoir près de l’escalier, il n’est plus nécessaire de vérifier que toutes les lumières sont bien éteintes avant de descendre.

Ne plus y penser

Luminosité, température, pluviométrie, …autant de paramètres que tebis contrôle pour qu’ils ne gâchent pas votre quotidien. Par exemple, lorsqu’il commence à pleuvoir, tebis referme le store de la terrasse et ferme les fenêtres de toit encore ouvertes.



Des boutons poussoirs communicants



Chaque prise est reliée à un coffret de communication placé à proximité du tableau électrique. À partir de ce coffret, il est possible de relier deux prises RJ45 par un câblage universel pour créer un réseau de distribution auquel se branchent téléphones, téléviseurs, ordinateurs reliés à Internet, enceintes de la chaîne hi-fi, etc. Il est très facile de relier un nouveau poste de télévision au satellite ou d'envoyer le son d'un ampli vers plusieurs enceintes distribuées dans la maison. Il suffit, dans le coffret, d'affecter le signal de réception satellite à la prise RJ45 correspondante. Depuis le 1er janvier 2008, il est obligatoire d'installer du câblage universel et des prises RJ 45 dans les logements neufs.

Enfin, la maison est ici équipée de boutons poussoirs communicant bus (Kallysta Tébis) mais aussi de boutons poussoirs radio extra-plats (alimentation par pile ou par cellule solaire), qui autorisent l'ajout ou la multiplication des points de commande, sans avoir à passer par des travaux ou un câblage supplémentaire.



Pour répondre aux différents besoins, ils se vissent sur les murs ou se collent contre les parois vitrées.