Des idées astucieuses pour un Noël écolo

En sortant des codes couleur de Noël qui sont le rouge, vert et blanc, trouvons cette fois un thème authentique. Pour ce style de déco, misons pour des objets de récupération afin de créer un nouveau décor et aussi pour un geste écologique. Après avoir fait quelques recherches, j’ai trouvé des idées créatives que vous pouvez vous-même réaliser chez vous.

Un sapin créatif

Quand on dit Noël, bien sûre, notre première vision est le sapin. Pour certaines personnes qui gardent et rendent hommage à l’esprit de Noël, le sapin est un déco unique qui symbolise cette sainte fête. De ce fait, afin de préserver l’environnement, sachez qu’on peut aussi fabriquer notre sapin chez nous. En découpant des cartons pour monter une silhouette de sapin, c’est une idée. Il ne reste plus qu’à ajouter des guirlandes et le peindre en ajoutant des motifs. Montez des bouteilles vertes pour donner une forme de sapin en accrochant une petite étoile brillante au bout. Sachez qu’il y a maintenant des luminaires donnant une forme de sapin pour décorer votre jardin. Chez vous, n’hésitez pas à partager des idées entre vous pour créer ensemble un Noël écolo.

Des déco écolos

On a maintenant le sapin, mais on ne ressent pas tout à fait Noël sans les décorations. Avec la laine, vous pouvez obtenir des boules de Noël pour orner votre sapin. Choisissez de préférence des couleurs vives pour former un joli décor. Vous pouvez également fabriquer des petits cadeaux en cartons, l’emballer dans des papiers de couleurs assortis et le nouer avec un ruban et une feuille. C’est tout à fait écologique non? Mais pour finir la décoration, offrez-vous une jolie couronne de l’avent en choisissant des brins de foins, les garnir de cône de sapin et de ruban rouge. Vous savez maintenant ce qu’il vous faut pour avoir un joli déco tout en respectant l’environnement.