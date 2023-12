déco : un jeu de lumière dans toutes les pièces avec l’éclairage intégré

En ce qui concerne la décoration intérieure, l’éclairage intégré est devenu un design très tendance actuellement. Particulièrement, il est très apprécié par les architectes de renoms par sa discrétion. Aussi, il s’adapte efficacement à tout éclairage souhaité par son utilisateur. Étant très fonctionnel et pratique, il peut trouver sa place dans la maison, du salon, cuisine jusqu’à la salle de bain. Suivez les conseils pour vous inspirer un peu

Une tendance chic et sophistiquée dans le salon

Telle que son nom l’indique, l’éclairage intégré peut s’adapter à tous les espaces. On craque pour ce style pour donner de l’ambiance dans le salon, aussi bien du style classique que contemporain. Il peut remplacer le lustre, qui est trop encombrant pour un salon à plafond trop bas. De plus, il conserve les proportions de l’espace. On met en valeur les niches de rangement ou les placards et étagères en y intégrant des petits spots. Pour un salon harmonieux et très moderne, on préfère l’éclairage intégré dans les vitrines. En bénéficiant de ces petits points lumineux dans le salon, on obtient un design chic et très sophistiqué. Désormais, il fait partie des objets de décoration intérieure pour nous apporter le confort absolu.

Du confort et de romantisme dans la chambre

On opte pour l’éclairage intégré dans la chambre à coucher pour apporter une ambiance très cocon. Puisque la chambre est dédiée au repos, on l’utilise pour assurer nos moments de bien-être dans une détente parfaite. Des petits phares réfugiés derrière un mur de verre rendent la pièce en un lieu très intime. Il s’approprie du placard en donnant une ambiance très douce. Avec tout ce confort, il n’est plus besoin d’allumer la chambre pour se lever au milieu de la nuit. Pendant la lecture avant de se coucher, il reflète la dose de lumière souhaitée. Enfin bref, il n’y a rien de plus romantique que cette lumière tamisée qu’il apporte.