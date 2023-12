idées pour un Noël chic en toute simplicité

Vos enfants ont quitté le foyer et vous ne reviennent finalement pas pour Noël? Les uns sont loin, les autres chez leurs chers et tendres. Réjouissez-vous ! Vous allez enfin pouvoir profiter d’un Noël entre adultes, en amoureux ou avec des amis ! Oubliez les jérémiades des petits ou les réprimandes des plus grands… madame ou monsieur, ça y est, vous n’êtes plus obligé de passer des heures et des heures aux fourneaux ! Innovez, faites Noël en apéritif dinatoire ! Voici quelques idées pour passer un Noël raffiné et élégant

.

Installez-vous au salon

Pour une atmosphère plus cosy et moins solennel, pourquoi ne passeriez-vous pas au salon ? Vous qui aviez toujours interdit à vos enfants de manger dans le canapé, c’est le moment de transgresser vos règles, personne ne le saura !

Un peu de romantisme !

Une fois n’est pas coutume, je vous incite à passer le repas à la bougie ! Pour un repas de fête, vous n’oseriez tout de même pas éclairer votre pièce comme tous les jours… ? Pour en être bien certaine, je vous conseille ce bougeoir au design plutôt moderne, il fera changer d’avis les plus réticents !