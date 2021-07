Location de vacances dans les pyrénées orientales : je lis mon contrat à la loupe !

Vacances j'oublie tout ! Le stress du boulot, les bouchons sur l'autoroute... Sitôt arrivé je ne pense qu'à me détendre... Pas si vite ! Pour éviter les déconvenues le jour du départ, je prends 10 mn pour lire mon contrat immobilier à la loupe !

Etat des lieux du bien immobilier en Pyrénées orientales : l’étape indispensable

Quand on prend possession d’un appartement ou d’une maison, l’état des lieux est fortement recommandé à l’entrée et à la sortie. Et on peut même, pourquoi pas faire des réserves, si l’on remarque quelque chose de cassé ou de défaillant.



Se renseigner avant le départ vers Perpignan



On conseille aussi de consulter quelques sites spécialisés pour être au fait de toutes ces questions. Un agent immobilier d'occitanie déclare ainsi « Je vous conseille dans le domaine de l’immobilier des Pyrénées Orientales www.climat-bois.com/category/annonces-immobilieres-66-pyrenees-orientales/ , ce site web propose des conseils immobiliers fort utiles ou encore le site de vente de maisons dans l'Aude www.upfing.org/category/maison-vente-aude/».

La caution immobilière : juste au cas où

Faire un chèque de caution quand on loue un appartement, ça fait partie du jeu, La règle est claire : il ne doit pas être mis à l’encaissement et il doit être restitué si aucun dommage n’a été constaté. Il n’est pas destiné à être encaissé, sauf si tu mets le feu à la cuisine… et encore : il y a des assurances ! .

Quant à la restitution, c’est lors du départ ou sous 15 jours, s’il n’y a pas de dégâts

Autres points indispensables à vérifier dans son contrat de location : toutes ces lignes écrites souvent en tout petit mais qui vous renseigneront sur ce que vous aurez ou non le droit de faire… « Si tu as un jardin, vérifie si tu dois l’entretenir et idem pour les animaux, c’est spécifié dans le contrat et dans tous les cas tu dois posséder un double de l’état des lieux et du contrat », indique un internaute.

vérifier les joints de robinetterie, fermetures fenêtres, volets, les sols »souvent décrits en l’état » mais vérifier « quel état », tapisseries ou peintures « enl’état » idem, salle de bain vérifier l’état des joints de baignoire ou de douche, moisissures dans cette pièce aussi, petits détails qui peuvent empoisonner la vie peu de temps aprés l’emménagement, la formule dite « enl’état » par les loueurs justifie de faire encore plus attention dans un état des lieux, plusieurs déménagements à mon actif, piégée 2 fois mais la leçon a servi.