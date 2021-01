vente dans l'immobilier Aude : vérifier le montant de la dette

Nous tous qui achetons un appartement ou une maison avons recours aux hypothèques. Dans de nombreux cas cependant, il serait grand temps de réduire nos dettes pour les ramener à un montant raisonnable. Nos exemples vous montrent de quelle manière agir dans différents cas de figure, en particulier dans la vente de maison dans l'Aude .

En matière d'endettement hypothécaire par tête d'habitant, nous sommes, dans l'Aude, les champions du monde: on estime à 80 000 euro le montant de la dette qui pèse en moyenne sur chaque personne résidant en Suisse. Cette situation résulte de ce que les banques chez nous accordent généreusement des capitaux en échange d'un nantissement des biens fonciers et qu'elles appliquent des conditions de plus en plus généreuses pour les amortissements.

Les dettes élevées sont un statu quo

La région Occitanie constate un assouplissement: «Il était d'usage dans le temps de réduire si possible les dettes à 65 % en l'espace d'un certain nombre d'années. Aujourd'hui, de nombreuses banques sont prêtes à accepter sur de longues périodes l'existence de dettes de 70 % et plus». Par ailleurs, la faiblesse des taux d'intérêt garantit la constitution de dettes peu onéreuses dans un premier temps.

Les propriétaires de maisons dans l'impasse

Dans la mesure où, pour la plupart des dossiers, le montant des dettes est élevé, le nombre des propriétaires de biens qui se retrouveraient dans une situation délicate en cas de recul des prix de l'immobilier serait lui aussi important - à l'instar de ce qui se passe aux USA depuis 2007 à une large échelle. Les réévaluations des biens sont alors extrêmement désagréables lorsque la valeur de la maison ne suffit plus pour garantir le prêt. Il se peut alors qu'il faille vendre le bien en urgence et, si le mouvement prend de l'ampleur, il est possible qu'il donne naissance à une spirale des prix négative. Par contre, les propriétaires de maisons qui se débarrassent de leurs dettes acquièrent une plus grande autonomie vis-à-vis de leurs créanciers et n'ont pas à redouter les nuits d'insomnie.

Protection contre la crise

Même si les banques n'exercent aucune pression, de nombreux et solides arguments plaident en faveur d'une réduction des crédits dans un délai aussi bref que possible afin de ramener leur montant à un niveau raisonnable. On évoque trop rarement le thème d'une meilleure protection des propriétaires de maisons contre une crise lorsqu'ils se hâtent d'amortir leurs dettes peu de temps après l'achat du bien.