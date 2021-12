Je pense déjà savoir quoi faire comme aménagement, mais comme il y a toujours des trucs auxquels on ne pense pas donc j’ai fait mes recherches. Résultat : un dressing sous les combles. Qui aurait pu imaginer qu’on peut installer un dressing dans cet espace niché sous les toits ? Les murs en pente sont de véritables atouts qu’on peut exploiter. Ce n’est pas le manque de lumière qui va m’empêcher de le décorer. Suivez le guide !

Chaque petit recoin compte

Lorsqu’on manque d’espace à la maison, on vient à aménager les combles ne serait ce que pour ranger nos affaires. Je ne sais pas ce que vous en pensiez, mais pour moi c’est d’autant plus utile qu’agréable, avec les conseils de mon frêre, artisan en rénovation de combles dans le 66. Avec des idées bien pensées, il est tout à fait possible de tirer profit de la hauteur ou du volume pour y installer un espace de rangement. La principale technique pour profiter de chaque mètre carré c’est de créer un dressing sur mesure. Néanmoins, il faut prendre en compte de la toiture ainsi que la profondeur. Le problème c’est que si le dressing est placé trop haut ou trop enfoncé, il faudra se courber pour attraper les vêtements. Aussi, le choix d’ouverture est large en fonction de la largeur du placard et des dimensions de la pièce. Vous pouvez donc choisir entre porte coulissante ou tout simplement un dressing ouvert. Un dressing sous les combles c’est tout à fait pratique et personnel.

Un dressing sur mesure

Voici donc une idée que je me suis inspirée pour l’installation de mon dressing. Eh oui, je sais c’est joli et bien agencé. Au premier coup d’œil, du plafond jusqu’au sol, tout est blanc. Parce qu’il manque de lumière dans cet espace sous pente, on a choisi un ton clair et lumineux. Facilement accessible, ce dressing est logé sous les charpentes. Les vêtements sont accrochés aux tringles, les sacs sont rangés dans des différents compartiments et les chaussures sont agencées en haut du dressing. On a aussi investi des bacs pour ranger les vêtements hors saison. Et voilà, tout est à portée de main.