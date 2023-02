tendance : Mariage dans un bateau

Je connaissais déjà les mariages à thèmes (moyen-âge, Russe) dans des endroits pittoresques (même une maison en viager !) : pourquoi ne pas prendre le large, le grand large. Embarquez-vous pour une journée sur un bateau, une péniche, un yacht et donnez à de cette journée une couleur d’embruns.

Vous pouvez y organiser le vin d’honneur ou le repas de mariage à l’occasion d’une croisière sur la Seine et où vous pourrez découvrir les plus beaux monuments de Paris illuminés. Et, pour agrémenter la croisière, un large choix d’animations et de spectacles vous sera proposé : dj, magicien de table, piano bar, soirée flamenco ou animation culinaire… A vous de personnaliser votre croisière.

Pour celles et ceux qui sont en province, la France est largement pourvu en mer, océan, et fleuves, où que vous soyez, vous trouverez également votre bonheur.